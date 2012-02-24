Goldrausch in Alaska
Folge vom 24.02.2012: Entscheidung in Dawson City
Die Nachricht schlägt wie eine Bombe ein: Der Eigentümer hat den Claim weiterverkauft, und damit sind auch die Schürfrechte der Schatzsucher am Porcupine Creek hinfällig! Todd Hoffman und seine Gefährten müssen ihre Sachen packen. Unmittelbar vor dem Ziel platzt ihr großer Traum wie eine Seifenblase. Doch geschlagen geben sich die rauen Burschen trotzdem nicht. Weiter nördlich in Dawson City beraten die Männer, was nun zu tun ist. Das kleine Nest am Klondike River wurde um die Jahrhundertwende gegründet. Damals begann genau hier der berühmte Goldrausch, der Hunderttausende Abenteurer mit der Hoffnung auf Ruhm und Reichtum nach Alaska lockte. Diesen Pioniergeist wollen Todd und seine Kameraden wieder aufleben lassen. Doch dazu brauchen sie dringend einen neuen Claim.