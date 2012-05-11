Goldrausch in Alaska
Folge vom 11.05.2012: Mit vereinten Kräften
44 Min.Folge vom 11.05.2012Ab 6
In den vergangenen sieben Wochen haben die Männer auf ihrem Claim am Klondike River rund 7000 Tonnen Erdreich bewegt. Doch bis dato ist die Ausbeute enttäuschend: 28 Unzen Gold im Wert von 36.000 Dollar reichen den Schatzsuchern nicht einmal aus, um ihre Unkosten zu decken. Damit die Crew Gewinn macht, fehlen noch immer rund 70 Unzen. Deshalb ruhen jetzt alle Hoffnungen auf der neuen Schürfstelle. Wenn Todd Hoffman und seine Kameraden dort schnell auf goldhaltiges Gestein stoßen, könnte sich das Unternehmen doch noch rentieren.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-9, Season 9-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.