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Goldrausch in Alaska

Der Lichtblick

DMAXFolge vom 18.05.2012
Der Lichtblick

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Goldrausch in Alaska

Folge vom 18.05.2012: Der Lichtblick

45 Min.Folge vom 18.05.2012Ab 12

Greg Remsburg glaubt nicht mehr an den Erfolg. Er verlässt den Claim und macht sich auf den Weg nach Oregon, um dort Arbeit zu suchen. Doch möglicherweise hat der Abenteurer zu früh aufgegeben, denn nur kurze Zeit später finden seine Kameraden den ersten Goldklumpen. Trotz Freudentaumel hat die Sache einen Haken: Das Team ist rein zufällig auf das dicke Nugget gestoßen - an einer Stelle, an der niemand auch nur den kleinsten Brösel des begehrten Edelmetalls vermutet hätte. Jetzt sind die Goldsucher etwas ratlos. Sollen sie so kurz vor dem Wintereinbruch noch eine zweite Schürfstelle aufmachen oder ihre Kräfte lieber auf die aktuelle konzentrieren? Todd Hoffman und seine Jungs müssen eine wichtige Entscheidung treffen.

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