Goldrausch in Alaska
Folge vom 23.03.2012: Zum Greifen nah
44 Min.Folge vom 23.03.2012Ab 6
Die letzten Tage waren die Hölle, doch jetzt haben die Schatzsucher endlich Gewissheit: Es gibt tatsächlich Gold auf ihrem Claim. Die Probebohrungen waren ein voller Erfolg. Trotz der guten Nachrichten sind Todd Hoffman und seine Kameraden aber noch lange nicht am Ziel. Im Gegenteil: Nun geht es erst richtig los! Vater Jack legt mit seinem 45 Tonnen schweren Bagger die Kiesschicht frei, in der das Gold eingelagert ist, und anschließend kommt die neue Waschanlage zum Einsatz. Doch die Maschine funktioniert nicht optimal. Mechaniker James muss für das Problem schnellstens eine Lösung finden.
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3, Season 5-15, Season 15-16, Season 16: Warner Bros. Discovery, Inc.