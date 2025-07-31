Ankunft am Lost Beach: Wer überlebt das Ex-Inferno?Jetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 1: Ankunft am Lost Beach: Wer überlebt das Ex-Inferno?
53 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12
Zwölf Influencer stürzen sich ins Abenteuer – doch die vermeintliche Idylle entpuppt sich schnell als Härteprobe! Alte Rechnungen werden beglichen, als Ex-Partner aufeinandertreffen. Im ersten Spiel geht's um die Black Pearl und einen fetten Vorteil! Wer triumphiert und wer muss die Nacht unter freiem Himmel verbringen?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn