Betrugsvorwürfe, Schrei-Störung und Matten-Mopsen: Die Luft brennt!

Betrugsvorwürfe, Schrei-Störung und Matten-Mopsen: Die Luft brennt!

47 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12

Ex kracht gewaltig! Germain und Jessica geraten ständig aneinander - und auch Gaby mischt beim Drama mit. Nachdem diese sich die Matte von Jessica nach deren Umzug zum Secret Beach gemopst hat, gerät sie ins Visier von Team Grün. Warum hat Gaby die Matte nicht gleich zurückgegeben? Auch der Shopping-Trip vertieft den Graben zwischen dem ehemaligen Secret Beach und dem Team Lost Beach. Den Höhepunkt erreichen die Spannungen beim Spiel am Strand. Germain rastet aus. Wer hat den Bogen überspannt?

