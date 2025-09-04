Essens-Erpressung und Feuerstein-Frust: Wird aus Hunger nun Hass?Jetzt kostenlos streamen
Folge 12: Essens-Erpressung und Feuerstein-Frust: Wird aus Hunger nun Hass?
44 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 12
Bei den Adventurern dreht sich alles um ein Thema: Essen. Danach kommt nur noch: Essen, essen und nochmal essen. Alle haben Hunger. Da kommt das Pearl Game wie gerufen. Aber dann werden Stimmen laut, die alles teilen wollen. Das finden nicht alle prickelnd. Schließlich schmeißen sich beim Spiel alle in den Schlamm und hoffen auf einen ordentlichen Gewinn. Erledigt von dem Spiel wünscht Lina sich nur noch eins: Eine warme Mahlzeit. Aber will Mischa sie ernsthaft mit dem Feuerstein erpressen?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn