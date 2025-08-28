Klotzen statt kleckern: Der erste Exit drohtJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 11: Klotzen statt kleckern: Der erste Exit droht
41 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
Jetzt ist endgültig Schluss mit lustig: Der Morgen des ersten Exit-Games ist gekommen. Team Gelb geht gegen Team Lila ins Rennen. Beim Spiel ist ein klarer Kopf und jede Menge Allgemeinwissen gefragt. Nicht jede Antwort sitzt. Welches Team darf am Lost Beach bleiben und für wen ist die Abenteuerreise (endlich) vorbei? Lina und Jessica haben eine Aussprache. Können sie die Streitigkeiten begraben? Und auch die Männer sind emotional nicht im Gleichgewicht: Sie vermissen ihre Mamas.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Good Luck Guys
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn