Folge 10: Auf die Palme gebracht: Das Ex-Drama zieht alle in den Stress-Strudel!
Good Luck Guys
Folge 10: Auf die Palme gebracht: Das Ex-Drama zieht alle in den Stress-Strudel!
50 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
Pech im Spiel UND in der Liebe. Die Scherben im Spiel haben kein Glück gebracht! Die Adventurer sind sich uneinig: Wer ist am Debakel schuld - Jessica, Germain oder womöglich sogar beide? Der neue Disput greift um sich und verstärkt die ohnehin schon vorherrschende Lagerbildung. Auch bei m Essen denken alle nur an sich und ihre Verbündeten. Das sorgt, wie könnte es anders sein, für neues Feuer, hitzige Diskussionen und Drama. In der Muschel-Zeremonie sind die Gemüter endgültig erhitzt.
Good Luck Guys
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn