Pech im Spiel und Glück in der LiebeJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 15: Pech im Spiel und Glück in der Liebe
45 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12
Während sich zwei Teams vor dem Exit safen dürfen, haben die anderen keine Chance auf Glück im Spiel. Dafür steht es bei der Liebe ganz gut: Julius und Anna nutzen die freie Zeit und kommen sich näher. Aber Anna bemerkt Spannungen. Kann sie ihrer Intuition trauen und missfällt Ceyda etwa wirklich die Romanze mit ihrem Teampartner Julius? Anna stellt Ceyda zur Rede. Ist sie wirklich eifersüchtig? Währenddessen kämpfen sich zwei andere Teams mit einem Kompass durch den Dschungel. Wer ist safe?
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn