Good Luck Guys
Folge 6: Kein Brot, aber Spiele
43 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Die Adventurer am Lost Beach gehen auf dem Zahnfleisch. Der Hunger schlägt aufs Gemüt - und langsam macht sich Ärger auf die Privilegierten am Secret Beach breit. Schon bald heißt es: Lost Beach gegen die verwöhnten Adventurer am Secret Beach. Dabei haben die hungrigen vom Lost Beach einen entscheidenden Vorteil. Können sie die Macht der Black Pearl taktisch nutzen und sich damit einen Vorsprung bei den anstehenden Spielen verschaffen? Nur so viel: Es gibt eine Menge Tränen und Frust.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Good Luck Guys
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn