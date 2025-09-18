Das letzte Abendmahl am Lost Beach: Seite an Seite mit Verräter:innen?Jetzt kostenlos streamen
Folge 18: Das letzte Abendmahl am Lost Beach: Seite an Seite mit Verräter:innen?
42 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12
Good News am Lost Beach: Der Shop hat geöffnet! Nach dem herausfordernden Pearl Game werden noch einmal ein paar Perlen locker gemacht und in schmackhafte Kost eingetauscht. Vor dem Finaltag gibt es noch ein letztes Abendessen am Lost Beach in vertrauter Runde. Aber haben sich da aus Allianz-Partner:innen etwa Verräter:innen gebildet? Team Grün überlegt das Team Pink zu hintergehen. Ist so kurz vor dem Finale jetzt endgültig Schluss mit Freundschaft? Das sehen nicht alle so!
