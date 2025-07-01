Staffel 1Folge 1vom 01.07.2025
Grenzschutz Südamerika
Folge 1: Ein harter Job
Schmuggler versuchen, Drogen über die ecuadorianische Grenze zu bringen. In Chile stoppen Beamte eine Frau mit Falschgeld, und an der Grenze von Paraguay zu Brasilien wird Marihuana sichergestellt.
Grenzschutz Südamerika
