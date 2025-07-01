Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grenzschutz Südamerika

Sport1Staffel 1Folge 1vom 01.07.2025
Ein harter Job

Folge 1: Ein harter Job

22 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12

Schmuggler versuchen, Drogen über die ecuadorianische Grenze zu bringen. In Chile stoppen Beamte eine Frau mit Falschgeld, und an der Grenze von Paraguay zu Brasilien wird Marihuana sichergestellt.

Sport1

