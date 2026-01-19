Staffel 1Folge 25vom 19.01.2026
Illegale SpielzeugeJetzt kostenlos streamen
Grenzschutz Südamerika
Folge 25: Illegale Spielzeuge
22 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Bei der Gepäckkontrolle am Flughafen Rionegro finden Beamte illegales Material und eine hohe Summe Bargeld. Außerdem werden auch bei einer Kontrolle auf der Rumichaca-Brücke verbotene Waren entdeckt.
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Grenzschutz Südamerika
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
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