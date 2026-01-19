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Grenzschutz Südamerika

Sport1Staffel 1Folge 25vom 19.01.2026
Illegale Spielzeuge

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Grenzschutz Südamerika

Folge 25: Illegale Spielzeuge

22 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Bei der Gepäckkontrolle am Flughafen Rionegro finden Beamte illegales Material und eine hohe Summe Bargeld. Außerdem werden auch bei einer Kontrolle auf der Rumichaca-Brücke verbotene Waren entdeckt.

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