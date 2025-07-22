Staffel 1Folge 12vom 22.07.2025
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Grenzschutz Südamerika
Folge 12: Kontrollierte Lieferung
22 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12
Zwei Frauen, die in die Grenzstadt Arica reisen wollen, werden mit Kokain festgenommen. Während die Polizei versucht, die Auftraggeber zu ermitteln, wird an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela eine Familie mit illegalen Gütern erwischt.
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Grenzschutz Südamerika
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
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