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Grenzschutz Südamerika

Sport1Staffel 1Folge 12vom 22.07.2025
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Grenzschutz Südamerika

Folge 12: Kontrollierte Lieferung

22 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12

Zwei Frauen, die in die Grenzstadt Arica reisen wollen, werden mit Kokain festgenommen. Während die Polizei versucht, die Auftraggeber zu ermitteln, wird an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela eine Familie mit illegalen Gütern erwischt.

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