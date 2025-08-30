Staffel 1Folge 3vom 30.08.2025
Folge 3: Weißer Dschungel
22 Min.Folge vom 30.08.2025Ab 12
Peruanische Polizeibeamte heben ein tief im Dschungel verstecktes Kokainlabor aus, während kolumbianische und ecuadorianische Zollermittler gegen Schmuggler vorgehen.
