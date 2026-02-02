Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grenzschutz Südamerika

Sport1Staffel 1Folge 26vom 02.02.2026
Heilige Dollars

Grenzschutz Südamerika

Folge 26: Heilige Dollars

22 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12

Am Flughafen Rionegro finden überraschte Zollbeamte bei einer Nonne eine hohe Summe Bargeld. An der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien werden unterdessen eine Mutter und ihr Sohn beim Schmuggeln erwischt.

