Staffel 1Folge 26vom 02.02.2026
Heilige DollarsJetzt kostenlos streamen
Grenzschutz Südamerika
Folge 26: Heilige Dollars
22 Min.Folge vom 02.02.2026Ab 12
Am Flughafen Rionegro finden überraschte Zollbeamte bei einer Nonne eine hohe Summe Bargeld. An der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbien werden unterdessen eine Mutter und ihr Sohn beim Schmuggeln erwischt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grenzschutz Südamerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1