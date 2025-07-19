Staffel 1Folge 11vom 19.07.2025
BankkreditJetzt kostenlos streamen
Grenzschutz Südamerika
Folge 11: Bankkredit
21 Min.Folge vom 19.07.2025Ab 12
Beamte finden ein verdächtiges Päckchen mit einer höheren Summe Geld, das eine Frau unter ihrer Kleidung versteckt hält. An der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela hofft derweil ein Liebespaar auf seine Wiedervereinigung.
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Grenzschutz Südamerika
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
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