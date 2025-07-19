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Grenzschutz Südamerika

Sport1Staffel 1Folge 11vom 19.07.2025
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Grenzschutz Südamerika

Folge 11: Bankkredit

21 Min.Folge vom 19.07.2025Ab 12

Beamte finden ein verdächtiges Päckchen mit einer höheren Summe Geld, das eine Frau unter ihrer Kleidung versteckt hält. An der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela hofft derweil ein Liebespaar auf seine Wiedervereinigung.

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