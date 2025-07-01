Zum Inhalt springenBarrierefrei
Grenzschutz Südamerika

Sport1Staffel 1Folge 2vom 01.07.2025
Alltag an der Grenze

Folge 2: Alltag an der Grenze

22 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12

In Kolumbien entdeckt die Wasserschutzpolizei Fischer mit illegaler Ware an Bord, während eine junge Frau bei dem Versuch auffliegt, eine Marihuanapflanze von Brasilien nach Paraguay zu schmuggeln.

