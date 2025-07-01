Staffel 1Folge 2vom 01.07.2025
Grenzschutz Südamerika
Folge 2: Alltag an der Grenze
22 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12
In Kolumbien entdeckt die Wasserschutzpolizei Fischer mit illegaler Ware an Bord, während eine junge Frau bei dem Versuch auffliegt, eine Marihuanapflanze von Brasilien nach Paraguay zu schmuggeln.
Grenzschutz Südamerika
Genre:Dokumentation
12
