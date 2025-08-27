Staffel 1Folge 24vom 27.08.2025
Ein Problem für die MutterJetzt kostenlos streamen
Grenzschutz Südamerika
Folge 24: Ein Problem für die Mutter
22 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12
Während eine Frau 15.000 Dollar mehr als erlaubt über die Grenze mitnehmen will, halten Beamte eine andere Reisende an. Nach ihr wird mit Haftbefehl gesucht. Nun droht ihr möglicherweise Gefängnis.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Grenzschutz Südamerika
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1