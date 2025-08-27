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Grenzschutz Südamerika

Sport1Staffel 1Folge 24vom 27.08.2025
Ein Problem für die Mutter

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Grenzschutz Südamerika

Folge 24: Ein Problem für die Mutter

22 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12

Während eine Frau 15.000 Dollar mehr als erlaubt über die Grenze mitnehmen will, halten Beamte eine andere Reisende an. Nach ihr wird mit Haftbefehl gesucht. Nun droht ihr möglicherweise Gefängnis.

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