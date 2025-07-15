Staffel 1Folge 7vom 15.07.2025
Grenzschutz Südamerika
Folge 7: Auf der Flucht
22 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12
An einem Grenzübergang zwischen Kolumbien und Ecuador wollen eine Mutter und ihr Sohn eine Fuhre Bananen von einem Land ins andere bringen. Während die Mutter diskutiert, entkommt der Sohn mitsamt der Ladung.
Grenzschutz Südamerika
Genre:Dokumentation
12
