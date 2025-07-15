Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Grenzschutz Südamerika

Sport1Staffel 1Folge 7vom 15.07.2025
Auf der Flucht

Auf der FluchtJetzt kostenlos streamen

Grenzschutz Südamerika

Folge 7: Auf der Flucht

22 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12

An einem Grenzübergang zwischen Kolumbien und Ecuador wollen eine Mutter und ihr Sohn eine Fuhre Bananen von einem Land ins andere bringen. Während die Mutter diskutiert, entkommt der Sohn mitsamt der Ladung.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Grenzschutz Südamerika
Sport1

Grenzschutz Südamerika

Alle 1 Staffeln und Folgen