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Grenzschutz Südamerika

Sport1Staffel 1Folge 8vom 15.07.2025
Falschgeld

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Grenzschutz Südamerika

Folge 8: Falschgeld

22 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12

Ein auf einem Passagierboot zurückgelassener Rucksack liefert den Grenzbeamten am Dreiländereck von Peru, Kolumbien und Brasilien wertvolle Hinweise auf die dort operierenden Kokainschmuggler.

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