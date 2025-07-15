Staffel 1Folge 8vom 15.07.2025
FalschgeldJetzt kostenlos streamen
Grenzschutz Südamerika
Folge 8: Falschgeld
22 Min.Folge vom 15.07.2025Ab 12
Ein auf einem Passagierboot zurückgelassener Rucksack liefert den Grenzbeamten am Dreiländereck von Peru, Kolumbien und Brasilien wertvolle Hinweise auf die dort operierenden Kokainschmuggler.
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Grenzschutz Südamerika
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1