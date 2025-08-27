Staffel 1Folge 23vom 27.08.2025
Guns and RosesJetzt kostenlos streamen
Grenzschutz Südamerika
Folge 23: Guns and Roses
22 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12
Die Beamten nehmen eine mutmaßliche Schmugglerin unter die Lupe. Die Frau ist bewaffnet. Außerdem halten Zöllner einen Mann fest, der mit Rosen handeln will, ohne die notwendigen Papiere zu besitzen.
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Grenzschutz Südamerika
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1