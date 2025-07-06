Staffel 1Folge 5vom 06.07.2025
Razzia in der DämmerungJetzt kostenlos streamen
Grenzschutz Südamerika
Folge 5: Razzia in der Dämmerung
22 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12
In einer gemeinsamen Operation wollen ecuadorianische und kolumbianische Beamte eine Gang zerschlagen, die den grenzüberschreitenden Drogenhandel zwischen beiden Staaten kontrolliert.
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Grenzschutz Südamerika
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1