Staffel 1Folge 6vom 06.07.2025
Nichts ist, wie es scheintJetzt kostenlos streamen
Grenzschutz Südamerika
Folge 6: Nichts ist, wie es scheint
22 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12
An der Grenze von Brasilien zu Paraguay geht den Grenzbeamten ein dicker Fisch ins Netz: Ein Motorradtaxi ist mit unverzollten Elektronikgeräten und weiterem gut verstecktem Schmuggelgut beladen.
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Grenzschutz Südamerika
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1