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Grenzschutz Südamerika

Sport1Staffel 1Folge 6vom 06.07.2025
Nichts ist, wie es scheint

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Grenzschutz Südamerika

Folge 6: Nichts ist, wie es scheint

22 Min.Folge vom 06.07.2025Ab 12

An der Grenze von Brasilien zu Paraguay geht den Grenzbeamten ein dicker Fisch ins Netz: Ein Motorradtaxi ist mit unverzollten Elektronikgeräten und weiterem gut verstecktem Schmuggelgut beladen.

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