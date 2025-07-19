Staffel 1Folge 9vom 19.07.2025
Gefährliche WüstenJetzt kostenlos streamen
Grenzschutz Südamerika
Folge 9: Gefährliche Wüsten
22 Min.Folge vom 19.07.2025Ab 12
Auf der Freundschaftsbrücke zwischen Paraguay und Brasilien nehmen die Grenzbeamten einen Autofahrer ins Visier. Er kann nicht nachweisen, dass er seine neuen Reifen legal erworben hat. Bei der Untersuchung eines Busses werden die Zöllner überrascht.
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Grenzschutz Südamerika
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sport1