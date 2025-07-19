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Grenzschutz Südamerika

Sport1Staffel 1Folge 9vom 19.07.2025
Gefährliche Wüsten

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Grenzschutz Südamerika

Folge 9: Gefährliche Wüsten

22 Min.Folge vom 19.07.2025Ab 12

Auf der Freundschaftsbrücke zwischen Paraguay und Brasilien nehmen die Grenzbeamten einen Autofahrer ins Visier. Er kann nicht nachweisen, dass er seine neuen Reifen legal erworben hat. Bei der Untersuchung eines Busses werden die Zöllner überrascht.

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