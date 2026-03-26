Die Geister, die ich riefJetzt kostenlos streamen
Großstadtrevier
Folge 1: Die Geister, die ich rief
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Dirk Matthies und Katja Metz haben es mit einem Inkasso-Unternehmen zu tun, das auf sehr fragwürdige Art für den klammen Glasermeister Schmalisch Geld eintreibt …
Weitere Folgen in Staffel 19
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-17: NDR