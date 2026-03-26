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Großstadtrevier

Die Geister, die ich rief

ARD PlusStaffel 19Folge 1vom 26.03.2026
Die Geister, die ich rief

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Folge 1: Die Geister, die ich rief

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Dirk Matthies und Katja Metz haben es mit einem Inkasso-Unternehmen zu tun, das auf sehr fragwürdige Art für den klammen Glasermeister Schmalisch Geld eintreibt …

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