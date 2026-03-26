Liebe, Lust und LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Großstadtrevier
Folge 12: Liebe, Lust und Leidenschaft
48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Ein Antiquitätenladen wird überfallen. Das junge Täterpaar flieht mit dem roten Opel Kadett des Antiquitätenhändlers. Führt ein herrenloses Moped am Tatort Dirk Matthies und Katja Metz auf die richtige Spur?
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Großstadtrevier
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Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12