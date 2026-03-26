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Großstadtrevier

Liebe, Lust und Leidenschaft

ARD PlusStaffel 19Folge 12vom 26.03.2026
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Folge 12: Liebe, Lust und Leidenschaft

48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Ein Antiquitätenladen wird überfallen. Das junge Täterpaar flieht mit dem roten Opel Kadett des Antiquitätenhändlers. Führt ein herrenloses Moped am Tatort Dirk Matthies und Katja Metz auf die richtige Spur?

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