Großstadtrevier
Folge 16: Kaltes Kind
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Lothar Krüger und Fabian Brandt sind auf der Suche nach zwei verlorenen Ehemännern im Rotlichtmilieu. Der Selbstmord einer alten Dame macht indes die Kollegen vom 14. Revier auf die Geschäfte eines Gymnasiasten aufmerksam.
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR