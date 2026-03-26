Großstadtrevier
Folge 14: Affenliebe
48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Seit der Anführer einer Straßengang dort seinen Sozialdienst ableistet, passieren im Tierpark Hagenbeck seltsame Dinge. Es wird eingebrochen, der Käfig der Orang-Utans des Nachts geöffnet und auch 'Tagesschau'-Sprecher Jo Brauner um seine Brieftasche erleichtert ...
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-20: NDR