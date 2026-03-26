Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Blackout

ARD PlusStaffel 19Folge 4vom 26.03.2026
Blackout

BlackoutJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 4: Blackout

48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Zivilfahnder &#39;Harry&#39; Möller und Henning Schulz haben einem Jugendlichen eine Pistole abgenommen, die aus Bundeswehrbeständen stammt. Das führt Feldjäger Groth ins Revier. Doch der Soldat hat weniger Interesse an der Lösung des Falls als an &#39;Harry&#39; …

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 20 Staffeln und Folgen