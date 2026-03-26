Großstadtrevier
Folge 4: Blackout
48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Zivilfahnder 'Harry' Möller und Henning Schulz haben einem Jugendlichen eine Pistole abgenommen, die aus Bundeswehrbeständen stammt. Das führt Feldjäger Groth ins Revier. Doch der Soldat hat weniger Interesse an der Lösung des Falls als an 'Harry' …
Weitere Folgen in Staffel 19
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12