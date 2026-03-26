Großstadtrevier
Folge 10: Süßes Jenseits
48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Dirk Matthies und Katja Metz erhalten einen entscheidenden Tipp, um endlich Hannes Rogolski alias 'die Ziege' zu fassen. Allerdings bringt der schwer kranke Informant dadurch seine Lebensgefährtin Hilde in Gefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 19
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR