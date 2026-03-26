Großstadtrevier
Folge 13: Bullen-Kür
48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Jeder im 14. Revier hat so seine Lust und Last mit der Landpartie. Auch Henning Schulz und 'Harry' Möller würden lieber – unbemerkt von den Kollegen – in Hamburg turteln. Doch nur auf diese Weise landen die beiden im Stroh ...
Weitere Folgen in Staffel 19
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3, Season 5-20: NDR