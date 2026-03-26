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Großstadtrevier

Bullen-Kür

ARD PlusStaffel 19Folge 13vom 26.03.2026
Bullen-Kür

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Folge 13: Bullen-Kür

48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Jeder im 14. Revier hat so seine Lust und Last mit der Landpartie. Auch Henning Schulz und &#39;Harry&#39; Möller würden lieber – unbemerkt von den Kollegen – in Hamburg turteln. Doch nur auf diese Weise landen die beiden im Stroh ...

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