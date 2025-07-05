GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 1: Erstschlag
44 Min.Ab 16
Als der amerikanische Präsident Berlin besucht, werden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. An einem Fluss auf dem Land beobachtet das SET 50, wie einige Verdächtige einen Nuklearsprengkopf bergen. Die Täter können jedoch noch rechtzeitig entkommen.
Genre:Action, Krimi
Copyrights:© Tiberius Film