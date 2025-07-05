GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 5: Albtraum
47 Min.Ab 12
Das Team hat einen gleich starken Gegner: Ehemalige Elitesoldaten, die mit Drogen handeln. Beim Zugriff gerät Frank in die Hände von Hartmann. Der ist offenbar kriegstraumatisiert und in äußerst labilem Zustand, Frank schwebt in großer Gefahr.
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film