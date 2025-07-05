GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 11: Todeszelle
45 Min.Ab 16
Während einer Vernissage kommt es zu einer Geiselnahme, darunter ist auch der türkische Botschafter. Es zeigt sich schnell, dass eine kurdische Terrorgruppe dahinter steckt, denn die Forderung ist die Freilassung kurdischer Häftlinge in Deutschland.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
GSG 9 - Die Eliteeinheit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film