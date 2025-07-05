Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GSG 9 - Die Eliteeinheit

Todeszelle

Planet MoviesStaffel 2Folge 11
Todeszelle

TodeszelleJetzt kostenlos streamen

GSG 9 - Die Eliteeinheit

Folge 11: Todeszelle

45 Min.Ab 16

Während einer Vernissage kommt es zu einer Geiselnahme, darunter ist auch der türkische Botschafter. Es zeigt sich schnell, dass eine kurdische Terrorgruppe dahinter steckt, denn die Forderung ist die Freilassung kurdischer Häftlinge in Deutschland.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

GSG 9 - Die Eliteeinheit
Planet Movies
GSG 9 - Die Eliteeinheit

GSG 9 - Die Eliteeinheit

Alle 2 Staffeln und Folgen