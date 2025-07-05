Zum Inhalt springenBarrierefrei
Blutzoll

Planet Movies Staffel 2 Folge 9
Folge 9: Blutzoll

45 Min. Ab 12

Eine Gruppe politischer Flüchtlinge plant einen Anschlag auf ihren Diktator auf deutschem Boden. Das Team muss sich die Frage stellen, in wie weit sich Menschen gegen ein solches Unrecht wehren dürfen und wann aus Freiheitskampf Mord wird.

Planet Movies
