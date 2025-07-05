GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 8: Bruderkampf
45 Min.Ab 12
Die GSG 9 soll vier Männer beschützen, die als Kronzeugen in einem Terrorprozess aussagen sollen. Als sie die Männer abholen wollen, finden sie schon die ersten beiden tot, sie wurden als `Verräter am Islam' von Islamisten umgebracht.
GSG 9 - Die Eliteeinheit
Genre:Action, Krimi
Copyrights:© Tiberius Film