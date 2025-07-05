GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 6: Hochspannung (Teil 1)
45 Min.Ab 16
Eine Gruppe Nigerianer droht einem Energiekonzern mit einem Anschlag; außer, der Konzern zahlt mehrere Milliarden. Die Situation lässt sich relativ schnell lösen, doch die Sache ist für das Team damit noch lange nicht vorbei.
GSG 9 - Die Eliteeinheit
Genre:Action, Krimi
Copyrights:© Tiberius Film