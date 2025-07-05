GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 3: Todesspiel
44 Min.Ab 16
Ein Ex-Tschetschene will in Berlin einen Giftgas-Anschlag durchführen, das Team soll das verhindern. Sie stürmen die Wohnung eines Mittelsmannes, um die Übertragung wichtiger Informationen zu verhindern, da eskaliert die Situation.
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film