GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 10: Das Testament
47 Min.Ab 12
Konny ermittelt verdeckt in der Firma eines Kriminellen, doch auch der hat seine Spitzel im BKA. Der Verdächtige hat die Chefermittlerin selbst bestochen, damit sie ihm den Rücken deckt. Damit sitzt der Feind in hohen Rängen der eigenen Reihen.
