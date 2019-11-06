Zum Inhalt springenBarrierefrei
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Nie wieder Chaos

Folge 10: Nie wieder Chaos

Folge vom 06.11.2019

In dieser Folge sagt Enie dem Chaos den Kampf an. Zuerst gießt sie aus keramischem Gießpulver eine stylische Schminkbar. Als kleine Energiebooster für zwischendurch backt Enie Vanilla-Chia-Cookies. Alte Marmeladengläser können sich mit etwas Farbe und ein paar süßen Plastiktierchen ganz fix in tolle Aufbewahrungsbehältnisse verwandeln. Und DIY-Bloggerin Ricarda Masuhr aus Hamburg baut mit Enie einen praktischen Küchenorganizer. So hat man garantiert immer alles griffbereit. Rechte: SIXX

