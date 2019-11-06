Staffel 2Folge 10vom 06.11.2019
Nie wieder ChaosJetzt ohne Werbung streamen
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Folge 10: Nie wieder Chaos
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In dieser Folge sagt Enie dem Chaos den Kampf an. Zuerst gießt sie aus keramischem Gießpulver eine stylische Schminkbar. Als kleine Energiebooster für zwischendurch backt Enie Vanilla-Chia-Cookies. Alte Marmeladengläser können sich mit etwas Farbe und ein paar süßen Plastiktierchen ganz fix in tolle Aufbewahrungsbehältnisse verwandeln. Und DIY-Bloggerin Ricarda Masuhr aus Hamburg baut mit Enie einen praktischen Küchenorganizer. So hat man garantiert immer alles griffbereit. Rechte: SIXX
Alle Staffeln im Überblick
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX