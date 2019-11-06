Zum Inhalt springenBarrierefrei
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Staffel 2Folge 6vom 06.11.2019
Für die Gäste nur das Beste

Folge 6: Für die Gäste nur das Beste

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Enie backt heute herzhafte Cheddar-Kekse, die bei Käseliebhabern wirklich keine Wünsche mehr offen lassen. Für einen individuell gedeckten Tisch zeigt Enie, wie man mit wenigen Mitteln seine Stoffservietten selber bestempeln kann. Damit der Tisch noch schöner gedeckt werden kann, bastelt sie Tischsets. Gemeinsam mit ihrem Gast Till Maiwald aus Berlin denkt sie auch an die tierischen Gäste: Die beiden bauen aus alten Stühlen einen Futterplatz der besonderen Art für Hunde. Rechte: SIXX

