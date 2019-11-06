Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 9vom 06.11.2019
Zu Hause ist es am schönsten

Folge 9: Zu Hause ist es am schönsten

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Chips, die lecker und gesund sind? Ja das gibt's! Enie van de Meiklokjes zeigt wie einfach man den Knusperspaß nachmachen kann. Enie mischt ihre Lieblings-Kräuter, Duftessenzen, getrocknete Blumen und sogar Pfefferkörner in stylische und vor allem fein duftende Kerzen. Für explosiven Badespaß sorgen die pflegenden Badebomben. Und die Bloggerin Steffi aus Weilheim zeigt Enie, wie easy man sich ein praktisches Tabletkissen nähen kann. Rechte: SIXX

