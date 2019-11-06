Zum Inhalt springenBarrierefrei
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst

Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Reine Kopfsache

Folge 2: Reine Kopfsache

25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Heute gibt es Goodies für den Kopf: Enie macht luftige Popcorn-Müsliriegel für die grauen Zellen. Anschließend pimpt sie einen langweiligen Strohhut, indem sie ihn anmalt und mit selbstgemachten Stoffblumen verziert. Gemeinsam mit ihrem Gast Marie Obermann aus Kolbermoor wird sie Haarschmuck machen: ein Haarband aus einer Kette mit Lederband und Blumen aus Stoff, sowie Haarspangen, die mit Stoff und Schrumpffolien-Motiven verschönert werden. Rechte: SIXX

