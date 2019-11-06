Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
Reine KopfsacheJetzt ohne Werbung streamen
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Folge 2: Reine Kopfsache
25 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Heute gibt es Goodies für den Kopf: Enie macht luftige Popcorn-Müsliriegel für die grauen Zellen. Anschließend pimpt sie einen langweiligen Strohhut, indem sie ihn anmalt und mit selbstgemachten Stoffblumen verziert. Gemeinsam mit ihrem Gast Marie Obermann aus Kolbermoor wird sie Haarschmuck machen: ein Haarband aus einer Kette mit Lederband und Blumen aus Stoff, sowie Haarspangen, die mit Stoff und Schrumpffolien-Motiven verschönert werden. Rechte: SIXX
Alle Staffeln im Überblick
Handmade mit Enie - Machs einfach selbst
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX