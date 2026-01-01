Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mätressen und Missverständnisse

WarnerStaffel 1Folge 12vom 12.01.2026
Folge 12: Mätressen und Missverständnisse

41 Min.Folge vom 12.01.2026

Sie ist kaum wiederzuerkennen: Zoe hat in letzter Zeit so gute Laune, dass sich ihre Freunde schon beinahe Sorgen machen. Sie fragen sich, was wohl hinter ihrem Dauergrinsen stecken mag. Es stellt sich heraus, dass Zoe ihre neue Freundschaft mit AnnaBeth verheimlicht. Der Grund: Ihre Erzfeindin Lemon soll nichts davon erfahren. Diese kämpft unterdessen mit allen Mitteln um die Stellung als Belles-Oberhaupt.

