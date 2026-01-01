Mätressen und MissverständnisseJetzt kostenlos streamen
Hart of Dixie
Folge 12: Mätressen und Missverständnisse
41 Min.Folge vom 12.01.2026
Sie ist kaum wiederzuerkennen: Zoe hat in letzter Zeit so gute Laune, dass sich ihre Freunde schon beinahe Sorgen machen. Sie fragen sich, was wohl hinter ihrem Dauergrinsen stecken mag. Es stellt sich heraus, dass Zoe ihre neue Freundschaft mit AnnaBeth verheimlicht. Der Grund: Ihre Erzfeindin Lemon soll nichts davon erfahren. Diese kämpft unterdessen mit allen Mitteln um die Stellung als Belles-Oberhaupt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen