Hart of Dixie
Folge 16: Mann des Jahres
40 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 6
Brick ist enttäuscht, hatte er sich den Sieg bei Bluebells Wahl um den Mann des Jahres doch so sehr erhofft. Doch George hat ihm den Rang abgelaufen und sein neuer Titel hat nicht nur für ihn Konsequenzen: Um den Sieg zu feiern, soll Lavon eine Cocktailparty ausrichten. Angesichts seiner Vorgeschichte mit Lemon, keine leichte Aufgabe. Zoe will ihm mit den Vorbereitungen helfen. Als sie auf der Feier jedoch gebeten wird, eine Rede für George zu halten, ist das Chaos perfekt.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen