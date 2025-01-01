Der Wettkampf und die BeziehungJetzt kostenlos streamen
Hart of Dixie
Folge 20: Der Wettkampf und die Beziehung
41 Min.Ab 6
Zoe ist fest davon überzeugt, dass George und sie füreinander bestimmt sind. Er betrachtet die Sache jedoch eher nüchtern. Unterdessen werden die Pärchenkonstellationen für den Bluebell Battle bekannt gegeben. Das Ergebnis wird von den Beteiligten mürrisch hingenommen: Zoe kämpft an Wades Seite, während George mit Lemon ein Team bildet.
