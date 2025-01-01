Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

Hitzewelle

WarnerStaffel 1Folge 4
Hitzewelle

Hart of Dixie

Folge 4: Hitzewelle

41 Min.Ab 6

Das beschauliche Örtchen Bluebell wird von einer Hitzwelle heimgesucht. Zoe fällt auf, dass die Einwohner unter dem Einfluss der hohen Temperaturen gelöster sind und die Gefühle nur so heraussprudeln. Ihr geht es nicht anders - sie spürt plötzlich eine starke Anziehung zu Wade. Wird sie ihr nachgeben? Unterdessen hat sich Georges Familie angekündigt und Lemon bereitet alles vor, um einen guten Eindruck zu machen.

