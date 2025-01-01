Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

Schnee in Bluebell

WarnerStaffel 1Folge 15
Folge 15: Schnee in Bluebell

41 Min.

Zoe ist entzückt, als unzählige weiße Flocken die Dächer des Städtchens Bluebell bedecken. Ganz im Gegensatz zu den abergläubischen Anwohnern, die hinter dem Schnee ein böses Omen. Unterdessen treffen Lavons Eltern in der Stadt ein - der perfekte Zeitpunkt, um ihnen endlich Didi vorzustellen. Doch das Kennenlernen verläuft anders als gedacht. Lemon und George machen derweil große Pläne für ihre Zukunft.

Warner
